Derozer a Berlino per il vinile di "Passaggio a Nord Est"

Venerdì 02 Febbraio i Derozer presenteranno la stampa in versione vinile del loro ultimo album intitolato “Passaggio a Nordest”.

La produzione è molto curata, vinile da 180 grammi e custodia rigida. Sarà stampato in sole 300 copie di cui 60 in vinile giallo. Data la bassa tiratura, è quindi destinato a diventare oggetto di culto per i collezionisti del genere. Per averlo andate su www.derozer.org

La presentazione del disco si svolgerà a Berlino, al Bi-Nuu uno dei locali più trend del famoso quartiere di Kreuzberg, da sempre roccaforte del movimento Punk europeo. La data Berlinese è stata accolta con estremo entusiasmo, sia dal pubblico locale, che dai numerosi Italiani fan della band Vicentina residenti nella capitale Tedesca.

I biglietti sono andati esauriti in berevissimo tempo e la data risulta già “sold out”. In passato i Derozer erano assidui frequentatori dei palchi europei e questo ritorno è il giusto tributo a una carriera che non tramonta.

In cantiere anche un tour Nazionale a supporto dell'uscita del vinile. I concerti si svolgeranno da Giugno ad Agosto, sui più importanti palchi della penisola.