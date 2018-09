Parco Città, rubano le panchine per farsi il fumoir: sopralluogo del vice sindaco

Mi domandavo che fine avessero fatto le panchine di Parco Città... poi mi e’ stato comunicato che i “ drogatelli “si sono fatti il salottino nell’edificio abbandonato e pericolante . L’unico modo per risolvere il #degrado e’ iniziare dai giovani . Rieducarli nel caso i loro genitori avessero fallito, quindi metterli ai lavori socialmente utili che fanno bene allo spirito e alla comunità .

Così Michela Morellato, che vive nel complesso residenziale con la famiglia, martedì pomeriggio su Facebook.

L'amministrazione, che già si era impegnata per l'area in campagna elettorale, sarà presente per un sopralluogo mercoledì pomeriggio alle 17.30 con il sindaco Francesco Rucco e il vicesindaco Mattia Tosetto.