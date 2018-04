Degrado nei parchi: "Usati come bagni pubblici, qualcuno intervenga"

E' un appello tra il disperato e il "molto arrabbiato" quello che ci ha inviato un genitore residente nella zona di via Adenauer.

"Anche la mattina di Pasqua, con le famiglie che si apprestavano ad andare a Messa, il parco era come di consueto popolato di personaggi poco raccomandabili. Siamo stanchi di questa situazione! Lo abbiamo segnalato agli assessori competenti, afficnhè prendano le adeguate misure per la sicurezza ed il decoro. Altrimenti non si stupiscano di qualche sorpresa il 10 giugno...".