Diesel in aiuto dell'Altopiano: l'iniziativa OTB Foundation

Domenica 25 novembre dalle ore 8.30 alle ore 20.00 a Bassano del Grappa in via Angarano (lato Ponte Vecchio) si terrà un evento di raccolta fondi in cui i cittadini avranno la possibilità di dimostrare la propria solidarietà ritirando un abete di Natale a fronte di una donazione. Tutti i proventi andranno a sostegno dei boschi dell’Altopiano di Asiago, in particolare verranno destinati alla piantumazione di parte del Parco Millepini, fortemente danneggiato dai recenti accadimenti climatici e identificato dall’Amministrazione Comunale di Asiago come uno dei principali siti dell’Altopiano Dei Sette Comuni che necessitano di intervento immediato.

“Siamo rimasti molto colpiti nel visitare quei magnifici luoghi che conosciamo bene, ora tristemente distrutti dal dissesto idrogeologico che ha colpito diverse zone del nostro Paese. Come capita spesso, OTB Foundation crea il progetto dall’emergenza in atto”, commenta Arianna Alessi, - Vicedirettrice della Fondazione. “Non abbiamo esitato ad attivarci, perché si tratta di un’iniziativa volta a sostenere chi ci è più vicino e confidiamo presto di allargare il nostro ambito di intervento. La cosa più bella è stata la pronta reazione che sin da subito abbiamo riscontrato attorno a questo progetto: le amministrazioni locali, le associazioni commercianti di Bassano Del Grappa e di Marostica, il Consiglio di Quartiere Angarano e i semplici privati, tutti si sono attivati per aderire in modo tangibile a questa iniziativa di solidarietà”.

Ogni abete verrà consegnato con una pratica guida di manutenzione e benessere per l’albero che, se il cittadino vorrà, potrà restituire dopo il periodo festivo per la riforestazione dell’Altopiano. “Siamo soddisfatti delle moltissime richieste di sostegno al nostro territorio che stanno pervenendo. C’è grande sensibilità verso la tematica ambientale“, sostiene Roberto Rigoni Stern, - Sindaco di Asiago. “Il progetto di OTB Foundation si inserisce a pieno titolo nelle linee dell’Amministrazione Comunale di Asiago il cui obiettivo, in questo momento, è quello di avviare la ricomposizione dei boschi a seguito della grave calamità che li hanno colpiti”.