Dalla città di Baggio parte il camp estivo ufficiale del Barcellona

È stata presentata oggi nella prestigiosa cornice di Villa Caldogno l’edizione 2018 dei Summer Camp italiani ufficiali del club blaugrana, che proprio dalla cittadina natale di Roberto Baggio hanno deciso di far partire il proprio tour in Italia: grazie alla collaborazione con la Calidonense e il Comune di Caldogno, infatti, tra il 17 e il 22 giugno circa 120 bambini e ragazzi tra i 6 e i 16 anni potranno vivere una settimana di allenamenti con i tecnici della rinomata “cantera” dove si sono formati campionissimi del calcio come Messi, Iniesta, Xavi o Piquet. Gli altri camp in Italia si terranno a Città Sant’Angelo (Pescara), Napoli, Castelnuovo del Garda (Verona), Livigno, Perugia e San Marino.

«Abbiamo scelto Caldogno perché qui abbiamo ricevuto un’accoglienza straordinaria da parte della Calidonense e dell’amministrazione, che ringrazio, potendo contare su strutture di primissimo livello che difficilmente si trovano altrove - ha sottolineato Symon Buda, amministratore della società Macsy che da anni organizza i camp ufficiali in Italia per conto della FCB Escola, la scuola calcio del club catalano -. Mi auguro che questa sia solo la prima esperienza di una lunga collaborazione, destinata a rendere Caldogno il punto di riferimento estivo del Barcellona per i propri camp in Veneto e nel Nord Italia anche negli anni a venire».

Tutti gli allenamenti saranno a porte aperte, visibili al pubblico e ai tecnici delle società locali, che potranno così trarre utili spunti per la propria attività; i partecipanti più meritevoli al camp calidonense saranno selezionati per prendere parte durante la settimana di Pasqua 2019 ad un torneo organizzato proprio a Barcellona con i migliori talenti selezionati nei vari camp estivi. Grande soddisfazione è stata espressa da parte del presidente della Calidonense, Andrea Retis, e dal sindaco di Caldogno, Nicola Ferronato, ai quali il responsabile per l’Europa e l’Africa della cantera del Barcellona, Inaki Andreu, ha consegnato una maglia blaugrana celebrativa. Per informazioni e iscrizioni il riferimento è www.fcbcampitalia.com.

Si consiglia agli interessati di non attendere troppo, visto che una trentina di posti sono già stati prenotati da ragazzi provenienti da tutto il Veneto e non solo, che trascorreranno a Caldogno questa settimana di giugno, cogliendo l’occasione anche per scoprire quello che il territorio locale può offrire dal punto di vista turistico.