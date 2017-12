Crisi Vicenza: "Caro Sanfilippo se vuole vedere Vi.Fin. deve fare una bicchierata"

Caro Fabio Sanfilippo,

vorrei scriverle alcune considerazioni senza pretese su quanto ha dichiarato ieri (ndr sabato) a questo giornale.



All'assemblea di Vicenza Calcio, se la convoca, trova solo se stesso visto che, nella sostanza, è' socio unico. L'assemblea di Vi Fin non può convocarla perché non è né socio ne amministratore.

Per vedere i ViFin deve fare una bicchierata, una cena, un simposio, una riunione ma non un'assemblea in senso tecnico.

Quanto al "congelamento" dell'atto ho provato a guardare sul Trabucchi e sul manuale di diritto societario di Auletta. Ma non trovo nulla.

In realtà l'atto pubblico di trasferimento potrebbe essere risolto per inadempimento ma bisogna passare attraverso un tribunale e avere delle ragioni. Non credo che nel rogito del dottor Muraro ci sia scritto che ViFin doveva lasciare 267.000 euro in conto. E poi: soni stato pagati i debiti della società, non può nemmeno lamentarsi.

Il fatto che lo faccia conclama l'obiettivo di averli...

(lettera firmata)