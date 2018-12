«Compagno liberale», il ricordo di Paolo Colla a un anno dalla scomparsa

Di sinistra ma anche liberale. Se c'era un uomo in cui questi due concetti non entravano in contrapposizione, questo era Paolo Colla. Per l'ex amministratore delegato di Aim, scomparso il 15 dicembre del 2017, il liberismo progressista era anzi una filosofia e una passione di vita, assieme alla musica. Musica e politica: così il manager è stato ricordato sabato all'auditorium dei Carmini.

Alla commemorazióne hanno infatti partecipato circa 150 persone tra cui gli amici di "Sinistra Liberale", il movimento politico del quale Paolo Colla, già segretario nazionale della Gioventù Liberale Italiana negli anni "80, era presidente. Presente anche l'ex sindaco Achille Variati.

Il musicista Colla è stato invece ricordato con le musiche da lui composte e suonate dai Paalda Maframa, il gruppo che aveva fondato 40 anni fa. Sulla figura di Paolo Colla e sulle sue passioni è stato anche pubblicato un libro, consegnato ai presenti in auditorium, dal titolo "Compagno Liberale". Titolo che assume appunto diversi significati. Autrice la sua compagna, Roberta Baco Tescari.