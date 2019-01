Cimici in pieno inverno: cosa fare

E' ancora "allarme" cimici. Dopo la seconda estate di invasione, purtroppo le temperature sotto zero non hanno debellato questi insetti innocui ma fastidiosi. Lo confermati i frequinti post sui social locali, in cui, increduli, i cittadini riversano la loro frustrazione per la sconfitta.

Secondo gli entomologi, il fenomeno è assolutamente comprensibile: vista la presenza massiva estiva, alcuni eseplari sono riusciti a sfuggire alla caccia e hanno trovato ricovero nelle case, andando letteralmente in letargo. Complice il tepore domestico, qualche insetto si risveglia e si fa notare.

Cosa fare? Niente. Armarsi di scottex, carta igenica, scopa o quello che preferite e cacciarle nella gelida notte invernale.