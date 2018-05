"Chiedilo a loro": la campagna della Chiesa arriva a Vicenza

Quest’anno la campagna di comunicazione 8xmille della Conferenza episcopale italiana "Chiedilo a loro" fa tappa a Vicenza per raccontare le storie degli ospiti della “Casa Beato Claudio Granzotto”, gestita dalla Caritas diocesana, che lì hanno trovato un aiuto concreto ed una spinta per ricominciare. Come Gabriele, uno dei nove testimonial, scelto per dare un volto ai tanti padri separati e uomini vittime delle nuove povertà che, dopo aver passato anni molto difficili, ha trovato un tetto ed un motivo per tornare a sperare.

Gli spot realizzati a Vicenza sono stati presentati lunedì nel corso di un incontro al quale hanno partecipato, tra gli altri, Beniamino Pizziol, Vescovo di Vicenza e Matteo Calabresi, responsabile del Servizio Promozione Cei.

“Mi fa piacere che i progetti della Caritas vicentina siano stati considerati così forti ed efficaci da essere raccontati a livello nazionale - ha sottolineato Mons. Beniamino Pizziol, Vescovo di Vicenza - e che siano stati scelti dalla Cei per la campagna di quest’anno. L’8xmille è un sistema che permette di dare concretezza agli insegnamenti cristiani nella logica dell’aiuto e della solidarietà”.

Grazie ai fondi dell’8xmille, la Casa Beato Claudio Granzotto garantisce, infatti, un alloggio ai tanti “Gabriele” - padri separati, pensionati, anziani che per aiutare i figli non sono più riusciti a pagare l’affitto, giovani precari e famiglie in emergenza abitativa - destinatari dell’azione diocesana e di alloggi a medio termine, sostenendoli ed accompagnandoli ad uscire da una momentanea difficoltà economica verso l’autonomia.

I “nuovi poveri” che non avrebbero mai pensato di dover chiedere aiuto, raggiunti attraverso la rete di 104 centri ascolto Caritas, trovano una Casa nell’antico convento francescano di Santa Lucia. Ristrutturato e oggi crocevia di co-housing sociale, da ottobre 2014 è una struttura che può ospitare fino a 40 persone in cinque monolocali, nove camere con bagno e dieci miniappartamenti completamente arredati.

Intitolata al giovane beato francescano Claudio Granzotto, mistico di Cristo crocifisso che offrì per gli altri la sua vita, la Casa riceve un gran numero di richieste. Maschio, 43 anni, è l’identikit dell’ospite medio, ma si contano anche donne, ultraottantenni o bambini con un genitore. Chi è in difficoltà momentanea qui può respirare. Riceve anche sostegno emotivo dopo lo choc del cambiamento di vita e non è solo nel nuovo cammino. L’ospitalità dura sei mesi, che possono essere prorogati, e di regola comporta una piccola partecipazione alle spese di gestione e alla pulizia degli ambienti comuni come la cucina e la lavanderia.

“Già nei primi 6 mesi accogliemmo 60 padri separati” - ricorda il direttore della Caritas diocesana vicentina, don Enrico Pajarin - L’8xmille ci permette di mantenere aperta e calda questa struttura, così come la mensa, il dormitorio, la lavanderia, il segretariato sociale e i laboratori occupazionali dedicati, sempre negli spazi dell’ex convento, alle persone senza dimora e far sì che ci siano degli operatori, degli educatori a sostegno dei volontari. Abbiamo complessivamente una decina di persone dedicate come educatori al tema della grave marginalità e circa 1.500 volontari che, grazie all’organizzazione realizzata dagli educatori retribuiti attraverso i fondi dell’8xmille, rendono possibile un servizio di ascolto e accompagnamento”. Il Fondo dell’8xmille nel 2017 ha visto assegnati alla diocesi di Vicenza 1.422.594 euro per esigenze di culto e pastorali e 1.371.139 per interventi caritativi a favore della comunità diocesana. Quattro video, disponibili sul sito raccontano la quotidianità della Casa attraverso la testimonianza del direttore della Caritas, dei volontari, degli operatori e degli ospiti che qui trovano risposte concrete ai propri bisogni nel segno della solidarietà.