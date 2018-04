Chef Vicentina negli States: "Qui la nostra cucina è profondamente amata"

Piatti vicentini n America. Una lettrice ci ha mandato delle foto di uno studio culinario dove le pietanze beriche sono molto apprezzate.

Mi chiamo Susanna e sono una Vicentina che vive a Columbia, South Carolina negli States e volevo farvi vedere che la cucina veneta e' arrivata anche qui ed e' profondamente amata!!!

Gnocchi con spinaci e normali, bigoli con sugo di anatra, polenta funghi e formaggio, tartine con asparagi bianchi e uova, molti risotti, tagliatelle fresche fatte in casa e molti altri piatti per deliziare i palati. Nello studio culinario la gente paga e viene ad imparare e mangiare quello che si prepara. "Ma faccio soprattutto serate come private chef cucinando principalmente pietanze venete - aggiunge Susanna - sono talmente non abituati a questi sapori che si passano parola e quando mi chiedono di cucinare per una serata mi chiedono di ripetere il menù"