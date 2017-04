"Che tristezza il ponte di Bassano in gabbia"

Sembra di passare attraverso una improbabile e grottesca "Gabbia metallica) attraversando il Ponte degli Alpini a Bassano del Grappa...non si odono certamente i cori di turisti e residenti, cimentarsi nelle note nella famosa canzone "sul Ponte di Bassano"...



"Sul ponte di Bassano

là ci darem la mano

là ci darem la mano

ed un bacin d'amor.



Per un bacin d'amore

successe tanti guai

non lo credevo mai

doverti abbandonar



Doverti abbandonare

volerti tanto bene

è un giro di catene

che m'incatena il cor



Che m'incatena il cuore

che m'incatena il fianco

non posso far di manco

di piangere e sospirar"



Si cammina di fretta perchè è vietato sostare ed affacciarsi a gustarsi il paesaggio a ridosso del brenta...sembra un incubo incredibile, vedere il famoso monumento progettato da Andrea Palladio, ingabbiato in quel modo per una opera di restauro comunque necessaria...Infatti,nessuno mette in discussione la fondamentale opera di restauro...ma tutta la burocrazia ed i ritardi che in tutti questi anni ha caratterizzato tutta la vicenda interminabile...pur connsiderando l'enorme complessità dei lavori di messa in sicurezza del monumento...

Non va dimenticato infatti che il Ponte degli Alpini è considerato uno dei ponti più caratteristici d'Italia...ma che malinconia passare di fretta in quella gabbia metallica che ferisce il cuore...

La speranza sincera che il lavori siano terminati il prima possibile per restituire la serenità nei cuori di chi ama il monumento...