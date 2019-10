Cervo piomba in un negozio: agenti in tenuta antisommossa per liberarlo

Sta facendo il giro del web una foto che ritrae un cervo maschio, con tanto di corna e "ghirlanda" d'edera, nel camerino di un negozio di abbigliamento. Non si tratta di un fotomontaggio: l'episodio è avvenuto veramente, a Cortina, lussuosa meta vacanziera delle Alpi Bellunesi.

Sembra che l'animale sia entrato nel negozio dopo essersi smarrito nelle vie del paese, in cerca di un rifugio. Questo è il periodo dell'accoppiamento per gli eleganti cervus elaphus che popolano le Alpi, i maschi fanno risuonare nei boschi il loro bramito e si sfidano a duello usando i grandi palchi che portano sulla testa.

Questo può, a volte, creare una certa confusione e forse il giovane cervo piombato nel bel mezzo della località turistica, offuscato dagli ormoni, aveva perso la via dei boschi. Si tratta in ogni caso di un esemplare adulto di quasi 200 chili, come riferisce la Questura di Belluno, che ha inviato sul posto gli uomini del Commissariato locale.

"Gli agenti sono intervenuti restando impegnati per oltre tre ore per tranquillizzare l’animale. Il cervo è stato quindi addormentato e soccorso e dopo aver verificato le sue condizioni di salute, la Polizia Provinciale lo restituirà ai boschi di Cortina" assicura la nota della Questura.