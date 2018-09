Certificare la proprietà della bici: al Bicipark la marcatura è gratuita

Per usufruire del servizio occorre presentarsi con tessera sanitaria dotata di codice fiscale e compilare il modulo che verrà consegnato dagli addetti alla marcatura.

E' possibile presentarsi con il modulo già compilato disponibile online sul sito del Comune di Vicenza.

Oltre alla marcatura è previsto l'inserimento dei dati dell'intestatario della bicicletta in un database, utile per il rintracciamento del mezzo in caso di smarrimento o furto.

L'iniziativa è dell'assessorato alle infrastrutture del Comune di Vicenza e rientra tra le attività del progetto "MobilitateVI", cofinanziato dal ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Si può richiedere punzonatura gratuita fino a sabato 22 dalle 8 alle 13 e dalle 14.30 alle 17