Carnevale, Renzo Rosso sbeffeggia Donald Trump

Al carnevale di Venezia il patron Diesel Renzo Rosso si è mascherato da Donald Trump. L’imprenditore bassanese ha impersonato il neoeletto presidente degli Stati Uniti travestito con parrucca e doppiopetto; poi ha pubblicato un video (guardalo sotto l'articolo) sulla sua pagina Facebook che è già diventato virale con oltre un milione di like.



Affiancato dalla sua compagna Arianna Alessi nei panni della first Lady Melania, Rosso con una imitazione in inglese sbeffeggia Trump dicendo:



“Americani, faccio muri in Messico, in Svizzera, in Austria, in Canada, dappertutto, perchè fare i muri porta lavoro”.



