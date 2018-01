Capodanno 2018 a Marostica

Oltre 3000 persone a Marostica per il Capodanno in Piazza.

Un grande successo che ha premiato la festa voluta da Amministrazione comunale e locali del centro storico. La piazza, animata da un lungo dj set firmato da Richard Markz e da numerosi giochi di luce, ha visto ballare migliaia di giovani. Magico il conto alla rovescia per salutare il 2018, coronato dai meravigliosi fuochi d’artificio e dall’incendio del Castello.

Tutto si è svolto all’insegna della festa e del divertimento, regalando anche per questa edizione ai partecipanti uno scenario suggestivo, arricchito dalla pista di pattinaggio sul ghiaccio sempre in funazione. il party del Capodanno 2018 è stato promosso dalla Città di Marostica in collaborazione con Cristal Bar, Caffè Dante, Caffè Centrale, Birreria Pedon, Mazzini 22, Enoteca In Vino Veritas, Caffè Nazionale, Mini Bar, Trattoria Caissa, Vitivinicola Durante, Viti di Bacco, sempre aperti durante il Veglione.