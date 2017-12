Calendario 2018 "Miss Mamma Italiana": una vicentina tra le protagoniste

Nella città di Staffolo (Bandiera Arancione TCI come uno dei borghi più belli d’Italia), organizzata dalla TE.MA Spettacoli, con il Patrocinio del Comune e della Pro Loco di Staffolo, si è svolta la presentazione ufficiale del Calendario dell’anno 2018 di “Miss Mamma Italiana GOLD”.

Una pagina del Calendario (Gennaio 2019), è stata dedicata alle mamme che, nell’arco delle fasi finali del concorso, si sono aggiudicate la fascia “Miss Mamma Italiana SPONSOR TOP 2017”. Tra loro Gabriella Faresin, 48 anni, insegnante di danza orientale, di Altavilla Vicentina (Vicenza), mamma di Giada di 15 anni.

Il Concorso “Miss Mamma Italiana” è giunto quest’anno alla sua 25° edizione: ideato da Paolo Teti, è il primo Concorso nazionale di bellezza - simpatia dedicato alle mamme ed è diviso in due categorie, dai 25 ai 45 anni e dai 46 ai 55 anni per la “categoria GOLD”. “Miss Mamma Italiana”, sostiene “Arianne” Associazione Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia ancora poco conosciuta, che colpisce 3 milioni di donne italiane in età fertile. Protagoniste degli scatti del Calendario 2018 di “Miss Mamma Italiana GOLD” (quello di quest’anno è il 15° Calendario), sono le vincitrici della finalissima nazionale 2017 del Concorso, tenutasi lo scorso mese di settembre a Staffolo (AN), capitanate dalla splendida 47enne ravennate Elisabetta Angelini vincitrice assoluta di “Miss Mamma Italiana GOLD 2017”.