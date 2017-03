Cacciatori di Molvena: la gara di solidarietà raccoglie 15mila euro per la cura delle leucemie

Ben 14.700 euro, che vanno ad aggiungersi a quelli già versati al "Centro per lo studio e la cura delle leucemie e dei tumori infantili", per un totale di 188.024 euro finora donati. Questo il risultato della quindicesima gara di solidarietà organizzata dall’Associazione Cacciatori Veneti – Confavi di Molvena.

Presente all'evento, tenutosi domenica 19 marzo a Molvena, il consigliere regionale Sergio Berlato ha sottolineato “l’importanza di far conoscere all’opinione pubblica queste importanti iniziative di solidarietà per combattere gli stereotipi che puntano a dipingere i cacciatori come soggetti pericolosi o insensibili. Queste iniziative sono l’espressione più pura e autentica di una categoria composta da cittadini di serie A dalla fedina penale perfettamente pulita che, oltre a prestare la loro opera come volontari per la corretta gestione del patrimonio faunistico e di quello ambientale, si impegnano concretamente per nobili cause”.