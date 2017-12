Botti di capodanno: dieci regole per difendere gli animali

I festeggiamenti per l’arrivo del nuovo anno sono un incubo per gli animali: il rumore di petardi e fuochi d’artificio, spesso fatti scoppiare anche nei giorni immediatamente precedenti il capodanno, terrorizzano i quattro zampe che possono essere colpiti da veri e proprio attacchi di panico. E’ importante ricordare infatti, che gli animali hanno una diversa percezione dei rumori, nei cani, ad esempio, il senso dell’udito è notevolmente superiore a quello umano. Per questo l'Organizzazione Internazionale Protezione Animali ha messo a punto 10 regole per non far morire di pauta i nostri amici.

IL DECALOGO OIPA