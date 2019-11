Black Friday: le offerte da non perdere fino a lunedì

Il momento per fare affari d'oro va dal 29 novembre e proseguirà con il Cyber Monday del 2 dicembre. Un evento che in molti negozi fisici e online dura una intera settimana e che vede un numero crescente di consumatori approfittare delle promozioni straordinarie per fare acquisti in vista del Natale.

Anche in Veneto un numero crescente di cittadini approfitterà dell’evento per fare acquisti, e non solo di prodotti tecnologici

Il Codacons ha elaborato uno studio dedicato alla settimana del Black Friday che quest’anno genererà a livello nazionale un giro d’affari pari a circa 2 miliardi di euro, con una crescita prevista del +20% sul 2018.

Il Black Friday ecco i prodotti più scontati on line

I seguenti prodotti possono garantire risparmi non indifferenti: LEGO (-33,1%), Barbie (-26,1%), casse audio (-22,5%), orologi da polso (-20,4), bambole (- 15,5%), macchine per il caffè espresso (-15,2%), fotocamere digitali mirrorless (-10,4%) e console di gioco (-10,2%).

(-33,1%), (-26,1%), (-22,5%), (-20,4), (- 15,5%), (-15,2%), (-10,4%) e (-10,2%). Considerando che lo scorso anno i prodotti più cercati online nel mese di Novembre sono stati anche quelli più desiderati in vista di Natale. I cinque prodotti più desiderati su idealo Italia sono le scarpe Dr Martens da donna, il videogioco Fifa 20, le cuffie Apple AirPods di seconda generazione, l’aspirapolvere senza fili Dyson Cyclone v11 Absolute e lo smartphone Xiaomi RedMi Note 7. Seguono poi tre prodotti del brand di Cupertino, ovvero gli Apple iPhone XR, 7 e 11 e poi torna il brand Xiaomi con il bracciale fitness Xiaomi Mi Band 4.

Qui ci sono le offerte giornaliere con gli sconti maggiori.

Black Friday Tecnologia: le migliori offerte su cellulari, Echo, Tv e tanto altro

In promozione tantissimi prodotti hi-tech come gli speaker intelligenti Echo e le Fire Tv Stick di Amazon.

In offerta anche interessanti videocamere di sorveglianza WiFi, eBook reader e prodotti audio-video, come soundbar e Tv 4K.

Non mancano, inoltre, smartphone di Samsung e Apple, tablet e divertenti videogiochi per Playstation 4 e Xbox One.

Importante: Spedizione gratuita per il primo ordine (valida solo per i nuovi clienti)

iPhone 11 Pro a meno di mille euro

In promozione, per un periodo di tempo limitato, anche l'iPhone 11 Pro a 999 euro con uno sconto del 16% (prezzo di partenza 1.189 euro). Smartphone di Apple proposto nella variante grigio siderale, con memoria da 64 GB.

iPad Pro a 749 euro

Apple propone anche l'iPad Pro da 11" acquistabile in promozione per un periodo di tempo limitato a 749 euro con uno sconto del 17% (prezzo di partenza 899 euro). Tablet potente e dai bordi sottili in offerta nella colorazione grigio siderale e con 64 GB di memoria.

Echo Flex a 17 euro scontato del 40%

Iniziamo la nostra rassegna dall’Echo Flex, il piccolo speaker appena arrivato sul mercato e già proposto con uno sconto del 40% ad un prezzo di 17,99 euro (prezzo di partenza 29,99 euro). Speaker da collegare direttamente alla presa elettrica, con a bordo l'assistente vocale Alexa e dotato anche di porta USB.

Echo Show 5 scontato del 44%

In offerta anche Echo Show 5; uno speaker intelligente dalle dimensioni contenute dotato anche di schermo da 5,5 pollici. Altoparlante smart con a bordo Alexa, proposto al prezzo di 49,99 euro con uno sconto del 44% (prezzo di partenza 89,99 euro).

Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa scontata del 38%

In offerta per la settimana del Black Friday anche la Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa proposta a 24,99 euro, con uno sconto del 38% (prezzo di partenza 39,99 euro). Si tratta di una piccola chiavetta utile ad aggiornare vecchi TV ed in grado di aggiungere al vostro televisore app come Netflix, DAZN e Facebook.

Tv Philips 55” a 499 euro

Proseguiamo con il TV Philips 55PUS6814/12; un Tv da 55" 4K Ultra HD compatibile con Alexa, HDR 10+, Dolby Vision, Dolby Atmos e dotato dell’avanzato sistema di illuminazione Ambilight. Tv proposto al prezzo di 499 euro, con uno sconto del 23% (prezzo di partenza 649 euro).

Termostato intelligente tado° con 2 Teste termostatiche smart a 199 euro

Dal mondo della domotica arriva in offerta il bundle di tado° composto dal Termostato intelligente (kit di base V3+) e 2 Teste termostatiche smart per termosifoni. Un sistema che consente di risparmiare sulle spese di riscaldamento, controllando a distanza la nostra caldaia e due termosifoni. Non mancano funzionalità avanzate come l’integrazione dati meteo, il rilevamento di una finestra aperta e i controlli tramite comandi vocali. Kit proposto a 199 euro, con uno sconto del 43% (prezzo di partenza 349,99 euro).

Videocamera di sicurezza Ring Stick Up Cam Elite HD scontata del 30%

Da Amazon arriva anche la videocamera di sicurezza Ring Stick Up Cam Elite HD, scontata del 30% e acquistabile a 139 euro (prezzo di partenza di 199 euro). Camera per la videosorveglianza da interno e da esterno, facile da installare, Full HD e compatibile con Alexa.

Xbox One S 1TB All Digital Edition + 1 mese Xbox Live Gold + 3 giochi a 128 euro

In promozione anche un interessante bundle che include Xbox One S 1TB All Digital Edition (priva di lettore ottico), un mese di Xbox Live Gold + 3 giochi (Sea of Thieves, Minecraft, Fortnite Legendary Evolving Skin + 2000 V-Bucks) a 128 euro, con uno sconto del 44% (prezzo di partenza 229,99 euro).

Fifa 20 a 47 euro

Tra i videogiochi in offerta vi segnaliamo Fifa 20 per Playstation 4, proposto in offerta per un periodo di tempo limitato a 47,99 euro con uno sconto del 31% (prezzo di partenza 69,99 euro). Uno dei videogiochi più famosi del 2019, che introduce quest'anno la modalità Volta ispirata al calcio a ranghi ridotti giocato nelle strade e nei campi di calcio a 5 di tutto il mondo.

F1 2019 scontato fino al 50%

In offerta a partire da oggi anche il videogioco ufficiale del campionato di Formula 1, F1 2019 per PlayStation 4 e Xbox One in promozione con uno sconto fino al 50% e acquistabile a 34,99 euro (prezzo di partenza 69,99 euro).

Ride 3 a 24 euro

In promozione anche il videogioco Ride 3 per Xbox One dedicato al mondo delle moto, proposto al prezzo di 24,99 euro, con uno sconto del 19% (prezzo di partenza 30,98 euro). Un gioco dalla grafica curata, con più di 230 modelli di moto disponibili.

EBook Reader Kindle Paperwhite scontato del 21%

Da Amazon arriva anche l'interessante eBook Reader Kindle Paperwhite scontato del 21% e acquistabile a 109,99 euro, nella variante Wi-Fi con 8 GB di memoria (prezzo di partenza di 139,99 euro). Lettore dotato di schermo illuminato, resistente all'acqua, dall'elevata autonomia e con un'ampia selezione di eBook, più di 5,5 milioni di titoli, di cui più di 150.000 in italiano.

Tablet Amazon Fire 7 a 49 euro

Se siete alla ricerca di un tablet economico e compatto, ecco l’Amazon Fire 7 in offerta a 49 euro, con uno sconto del 29% (prezzo di partenza 69,99 euro). Tablet con schermo IPS da 7”, memoria interna da 16 GB (espandibile fino a 512 GB con microSD) e autonomia fino a 7 ore.

Hard Disk esterno Seagate da 1 TB a 64 euro

Seagate propone il suo hard disk esterno STGX1000400 a 64,99 euro, con uno sconto del 28% (prezzo di partenza 89,99 euro). Hard disk disponibile anche nella varianti da 2, 4 e 8 TB, con interfaccia USB 3.0. Un prodotto compatto e facile da trasportare, con dimensioni di 117,5 x 80 x 14,8 mm.

Huawei P30 Lite scontato del 30% a 259 euro

Da Huawei arriva lo smartphone P30 Lite scontato del 30% e proposto in offerta a 259 euro (prezzo di partenza 369,90 euro). Cellulare dotato di display OLED da 6,15" Full HD+, tripla fotocamera posteriore da 48+8+2 MP e fotocamera anteriore da 24 MP. Ricordiamo, inoltre, i 128 GB di memoria e la versione completa di Android 9 con aggiornamenti e Play Store.

Smartphone Samsung Galaxy M20 a 174 euro

Proseguiamo la nostra rassegna con due smartphone di Samsung dal look curato e dall’elevata autonomia. Partiamo dal Galaxy M20 disponibile a 174,90 euro con uno sconto del 16% (prezzo di partenza 209 euro). Smartphone dotato di schermo da 6,3”, 64 GB di memoria, batteria da ben 5.000 mAh e doppia camera posteriore da 13 e 5 MP.

Samsung Galaxy M30s a 229 euro

Nella nostra rassegna anche il Samsung Galaxy M30s proposto a 229 euro, con uno sconto del 12% (prezzo di partenza di 259 euro). Cellulare con un ampio display da 6,4” e bordi sottili, batteria da ben 6.000 mAh e 64 GB di memoria. Smartphone dotato, infine, di tripla camera posteriore con sensore principale da 48 MP.

