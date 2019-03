Pedemontana e il video "bufala" del M5S Jacopo Berti

«Da mesi inventano scuse per inaugurare un casello autostradale… peccato che non esista!! Guardate con i vostri occhi come ci prendono in giro!».

E' il post del consigliere regionale dei 5 stelle Jacopo Berti, con allegato un video in cui si vede un cantiere fermo e molto indietro. Berti prosegue dicendo che la Regione sostiene che sia tutto pronto per l'inaugurazione, che ci sia solo un problema con il Telepass, mentendo così agli elettori.

In realtà chi "mente" è proprio il pentastellato, perchè non si trova all'intersezione con la A31-Valdastico, bensì a Breganze, 6 chilometri ad Est più in là. Se ne sono subito accorti decine di utenti, che hanno fatto piovere sul povero consigliere altrettanti commenti poco edificanti e se ne è accorto anche il capogruppo della Lega in consiglio regionale Nicola Finco che ha pubblicato un contro-video dove dimostra che quello specifico tratto della superstrada e il relativo casello sono già pronti e percorribili.

Resta il dubbio se Berti fosse o meno in malafede; un utente è convinto di no e lo ricorda così: