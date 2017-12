Bassano-Vicenza, Curva Sud: "Niente pezze, solo i nostri colori"

Domani sera a Bassano verrà esposto uno striscione centrale unico, per manifestare ancora una volta il nostro dissenso verso questa logorante situazione societaria e sportiva. Chiediamo quindi di non attaccare le solite pezze in balconata, tuttavia invitiamo tutti i presenti a portare bandiere, bandieroni, due aste, sciarpe e qualsiasi cosa possa colorare il settore. Dimostriamo coi fatti cosa significa amare una squadra, chissà che qualcuno guardandoci cominci a capirlo.