Natale a Bassano: carabinieri in Grande Uniforme in centro

Non si vedono spesso in giro i militari dell'Arma in Grande Uniforme. A tenere alta la tradizione ci hanno pensato gli uomini del capitano Fabio Castellari, comandante della compagnia Carabinieri Bassano del Grappa.

In città, in occasione del Natale, i servizi verranno svolti con l'uniforme delle occasioni speciali fino all'Epifania nei fine settimana. Un'iniziativa che sta riscuotendo grande successo sopratutto tra i bambini. La Grande Uniforme invernale è costituita costituita da berretto rigido nero giubba a doppio petto e pantaloni dello stesso tessuto, cappotto, cravatta lunga di seta nera e decorazioni.