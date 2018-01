"Ti porto a vivere": nuovo video dei Nomadi girato ad Asiago

Il rapporto tra padre e figlio è il tema del nuovo video dei Nomadi tratto dal loro singolo "Ti porto a vivere. La location scelta per il clip, girato lo scorso dicembre, è Asiago e l'Altopiano con le sue bellezza naturali. Riconoscibile l'Osservatorio Astrofico ma anche i paesaggi dei 7 Comuni.

Due attori vicentini, Gianluigi Igi Meggiorin e il giovanissimo Giacomo Vigo, italo-inglese di Rosà, danno i volti ai protagonisti del video realizzato dalla Tofu Films.

L'osservatorio di Asiago torna ad essere location dopo le riprese nel 2015 del film di Giuseppe Tornatore “La corrispondenza” con Olga Kurylenko. Gianluigi Igi Meggiorin ha una lunga carriera teatrale: si cita tra tutti il recente il ruolo di coprotagonista nella "Bisbetica Domata" con Nancy Brilli. Giacomo, invece, è per metà italiano e per metà britannico, di Liverpool, peculiarità per cui si sta facendo notare anche dai registi anglofoni.