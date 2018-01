Blonde Brother ad Asiago: tutto esaurito per il ritorno a casa

Grande serata quella di venerdì al Teatro Millepini per i Fratelli Biondi in arte Blonde Brothers, che hanno registrato il sold out nel loro concerto ad Asiago, coronando così il premio Anna Rasotto consegnatogli quest'estate dall'amministrazione Comunale di Asiago per aver portato il nome di Sasso di Asiago al grande pubblico televisivo.

Dopo la loro esperienza in tv con Gerry Scotti a The Winner is e il loro tour in California e in Australia hanno voluto rendere omaggio alla loro città natale con un concerto che ha visto una grande affluenza di pubblico e di fans. A presentare la serata la presentatrice radiofonica Rossana San che ha accompagnato il pubblico in un viaggio attraverso la musica dei due fratelli di Sasso di Asiago, dalle canzoni dei loro tre album ai recenti successi televisivi di The Winner is.

Ospiti della serata Gloria Bonaveri vincitrice di Sanremo Giovani e i Two Crazy Guys, produttori e Dj per vari artisti internazionali. I Blonde Brothers sono stati invece accompagnati da Luca D'Adam alla batteria e Filippo Parini a basso. Tutto il concerto è stato ripreso e sarà presto visibile sul grande schermo in una serata evento.



Un'altro mattone importante si aggiunge alla strada dei Blonde Brothers che si preparano all'uscita del nuovo singolo e il nuovo album previsti per la Primavera 2018.