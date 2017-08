Asiago: giovanissimi a scuola di volo all'aeroporto Sartori

Una vacanza studio molto particolare, unica in Italia. E’ quella che stanno vivendo 6 giovani allievi piloti dell’Aeroclub “A. Ferrarin” di Thiene all’Aeroporto di Asiago, si chiama “AEROCAMP ASIAGO 2017”.

Dopo le esperienze delle prime due edizioni, una estiva ed una invernale, il rapporto fra la Scuola di Volo ATO 0080 e l’approdo di montagna si è consolidato sempre di più e così, accompagnati dall’Istruttore Gianluca Marchioro, i ragazzi decollano dall’Aeroporto più alto d’Italia e alternano alle lezioni momenti di divertimento, come la notte al Rifugio Campomuletto a 1600 metri di elevazione o la serata a base di hamburger e bowling.

“Siamo molto felici di ospitare questa attività che non ha precedenti”, commenta Mauro Troncia, Direttore dell’Aeroporto, “e per noi è un piacere far conoscere le bellezze dell’Altopiano a chi fra pochi anni sarà un professionista che volerà in tutto il mondo a bordo di aeromobili ben più imponenti”. E così fra un aperitivo offerto dal sempre disponibile Max Martini, nipote del famoso pilota Max Longhini, e una escursione in mountain bike lungo la strada del vecchio trenino, Vanessa Sellan, Riccardo Campanaro, Alessandro Nodari, Andrea Ferronato, Jarbas Mischiatti e Girardin Giovanni si trovano a vivere una esperienza indimenticabile.

Riccardo e Alessandro oltre ad essere allievi piloti a soli 16 anni, frequentano anche il terzo anno dell’Istituto Aeronautico Baronio di Vicenza.

Nel frattempo lo scalo continua ad attirare piloti da tutta Europa e non solo: qualche giorno fa ha fatto sosta un pilota in vacanza/volo proveniente addirittura da Tel Aviv a bordo del suo ultraleggero e continuano gli approdi di tedeschi e austriaci che fanno letteralmente incetta di formaggi e prodotti tipici. Un notevole indotto anche per la città di Asiago, quindi.

L’Aerocamp si concluderà mercoledì 16 agosto alle 16:30 con la cerimonia di consegna degli attestati di partecipazione, alla presenza del Presidente dell’Aeroporto Bruno Zago e del Presidente dell’Aeroclub “Ferrarin” Bruno Cortiana oltre ovviamente a genitori e giornalisti.