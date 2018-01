Arzignano, movida sicura con Arturo: taxi gratuito per 14mila giovani

Arturo fu introdotto nel luglio del 2011 per volere dell’allora assessore alla Sicurezza, attuale presidente del Consiglio Comunale, Enrico Marcigaglia. Si tratta di un servizio taxi, organizzato dal Comune in collaborazione con i bar della città, che permette ai giovani di tornare a casa insicurezza dopo aver trascorso una serata fra amici.

Un’iniziativa unica nel panorama non solo Vicentino ma anche nazionale ed assai rara nell’ambito dei servizi offerti dai Comuni. Prevede il trasporto serale/notturno gratuito di persone con un’autovettura,da sei posti fino ad un massimo di nove posti, compreso quello del conducente.

Il servizio, diretto ai cittadini residenti, viene svolto esclusivamente sul territorio comunale di Arzignano e mira a garantire uno spostamento sicuro delle persone ed in particolare dei giovani (avventori dei pubblici esercizi) dal pubblico esercizio alla residenza in Arzignano nelle ore serali/ notturne.

Con una spesa annuale di circa 20 mila euro, il Comune di Arzignano permette quindi il trasporto serale-notturno gratuito.Il servizio viene affidato annualmente previo espletamento di gara.

Solo nel 2017 sono state 686 le chiamate ricevute dal gestore del servizio. Sono stati trasportati 2471 passeggeri, di cui 742 femminee 1462 minori. Nel corso di questi ultimi sei anni e mezzo, in totale le chiamate sono state 4154, sono stati trasportati 14.525 passeggeri, di cui 4311 femmine e 9146 minori.

"Sono passati quasi 7 anni da quando abbiamo inventato Arturo il servizio di taxi gratuito per i giovani", dichiara il presidente del Consiglio Comunale di Arzignano, Enrico Marcigaglia.

“Il servizio, che è sempre proseguito ininterrotto per tutto questo tempo, è interamente pagato dal Comune e quindi gratuito per i giovani. Dal 2011 abbiamo portato a casa l'incredibile numero di oltre 14mila ragazzi. Il successo di Arturo è inoltre una grande soddisfazione personale.Sapere che con la nostra idea, tutti queste ragazze e ragazzi di Arzignano sono ritornati a casa in completa sicurezza e tranquillità,mi riempie di orgoglio". “E’un servizio che fu voluto dall’allora assessore Marcigaglia ed è diventato un servizio ‘sociale’ perché dà una risposta a tanti genitori che, alle volte, sono in apprensione quando i loro figli sono fuori a divertirsi nelle serate del weekend.

Posso garantire che questo ottimo servizio avrà continuità anche nel futuro, visto il successo che da sei anni e mezzo sta riscuotendo e vista la tranquillità che porta in tante famiglie arzignanesi”.

NOTEINFORMATIVE

Il servizio viene attivato dal titolare dell’esercizio pubblico, che formula la propria richiesta di intervento per il trasporto dei propri clienti, direttamente all’affidatario. Al momento della richiesta/prenotazione il titolare dell’esercizio pubblico comunica il numero delle persone per le quali si richiede il trasporto indicando per ciascuna la relativa destinazione. Se sei residente ad Arzignano, ed il sabato sera ti trovi in uno dei music-bar partner, basterà chiedere al barista che ti prenoterà il trasporto gratuito fino sotto a casa. Ilservizio viene svolto: •tutti i venerdì con inizio alle ore 23,00 e termine alle ore 04,00del sabato; • tutti i sabato con inizio alle ore 23,00 etermine alle ore 05,00 della domenica. Punto di sosta “iniziale” dell’automezzo è l’area antistante la stazione, in Via Kennedy.

