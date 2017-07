Arzignano, cercasi nonni vigile

Il Corpo Intercomunale di Polizia Locale VICENZA OVEST – ARZIGNANO ha diramato un avviso per la selezione di due nonni vigile da incaricare al servizio di vigilanza davanti alle scuole comunali durante il trasporto dei minori delle scuole materne per l’anno scolastico 2017/2018.



“Invito tutti i potenziali nonni vigile a fare domanda” dichiara il sindaco di Arzignano, Giorgio Gentilin. “Al di là del compenso economico previsto per questa attività” ci dice “la loro funzione è fondamentale per la sicurezza degli alunni nella fase delicata dell’accesso alle scuole”.



Sono ammessi a partecipare alla selezione tutti coloro che risultano in possesso di alcuni requisiti: