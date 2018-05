Arsiero, cane cieco smarrito: appello per ritrovare Andra

Ha commosso il popolo del web la storia di Ambra, una Dalmata cieca, che si è smarrita tra i boschi di Luserna due domeniche fa.

La famiglia Cattelan, che ha trascorso con lei tutti questi anni, la sta cercando disperatamente, prima da soli poi, man mano che il tam tam social si è diffuso, con laiuto di tante altre persone che hanno setacciato boschi e dirupi della Valle dell'Astico. Ma del cane nessuna traccia.

La speranza, però, continua ad ardere: "Non vogliamo credere ad un brutto epilogo e la cercheremo finchè la realtà non ci verrà sbattuta in faccia" dicono i suoi umani.

Chiunque abbia informazioni può scrivere un post sulla pagina facebook ‘Trentino animali smarriti’.