Riapre Forte Corbin

Nonostante la generale delusione per una stagione così particolarmente scarsa di neve, l'inverno 2016-2017 è stato sicuramente un periodo fortunato per il Forte Corbin, fortezza italiana della Grande Guerra situata a Treschè Conca, sull'Altopiano di Asiago.



La mancanza di ghiaccio e la possibilità di raggiungere la fortezza ha permesso non solo ai turisti di visitare il forte in orari straordinari, ma anche ai proprietari di lavorare sodo per arrivare alla primavera molto più preparati del solito, avvantaggiandosi con i lavori di giardinaggio e pulizia di tutta l'area verde che circonda il sito bellico. Il forte infatti, oltre che per il suo valore storico, è molto apprezzato per il grande parco che lo caratterizza, attraversato da gallerie, trincee e passaggi sotterranei, dove un boschetto di aceri e un prato attrezzato con tavoli e panchine accolgono i visitatori per pic-nic o soste panoramiche affacciate sulla valle dell'Astico e sulle montagne ad ovest dell'altopiano.



Con il mese di Aprile si apre ufficialmente la stagione 2017, in cui il forte sarà aperto al pubblico tutti i week-end, nelle giornate festive e tutti i giorni di luglio e agosto. L'attrazione turistica e culturale che il forte rappresenta si sta sviluppando notevolmente grazie alla tenacia dei proprietari Severino e Costanza Panozzo, che dal 1982 lavorano incessantemente per ripristinare la fortezza, spronati anche dal giovane slancio offerto dai figli Federico e Ilaria. Partiti da un cumulo di macerie, si è giunti a una realtà museale vera e propria che non smette di rinnovarsi. Come ogni anno, anche per il 2017 ci sono delle novità, che stuzzicano la curiosità dei più appassionati e rendono il forte meritevole di una nuova visita anche da parte di chi l'ha già visto. In particolare, Federico, Marco e Severino, gli infaticabili uomini del Corbin, hanno reso visitabile una trincea finora chiusa al pubblico che collegava la palazzina del comando all'osservatorio di valle, mentre Ilaria si sta dedicando all'esposizione delle nuove testimonianze fotografiche relative alla Grande Guerra in Altopiano pervenute dopo lunghe ricerche in archivi privati, musei e biblioteche. Inoltre, si sta delineando il calendario degli eventi culturali che si terranno quest'anno presso il Forte Corbin.



Particolarmente interessante sarà il week end 20-21 maggio, che celebrerà la memoria della Grande Guerra che il forte già evoca con la collaborazione dell'Associazione Storica Cimeetrincee di cui i Panozzo sono soci. Un gruppo di rievocatori, rispettosi del luogo e del loro ruolo, animerà la fortezza, che sarà visitabile anche con accompagnatori esperti. Inoltre, per tutta la durata del week end, nell'area adiacente al bar del Forte Corbin si svolgeranno piccoli eventi culturali come presentazioni di libri, progetti e conferenze. Per l'estate sono previsti due incontri con scrittori e storici che presenteranno le proprie pubblicazioni e alcune escursioni diurne e notturne in collaborazione con AsiagoGuide. Tutti i dettagli e le novità sono disponibili sul sito www.fortecorbin.it e sulla sua pagina Facebook.