Arcugnano, aiuti ai terremotati: donate due lavagne Lim alle scuole

Pochi giorni dopo i tragici eventi di Amatrice, nella serata del 16 settembre 2016, il Comune di Arcugnano decise di organizzare una cena per raccogliere fondi. Inizialmente si pensò ad un grande ritrovo in piazza Rumor, poi causa maltempo, la cena venne spostata nella vicina palestra della scuola Foscolo, sempre a Torri.

“Quando lanciammo l’idea eravamo un po’ preoccupati - rivela l’assessore ai lavori pubblici, Michele Zanotto - ma poco dopo ci siamo accorti che la solidarietà aveva contagiato gli arcugnanesi. Vi parteciparono ben 200 persone e fummo costretti a limitare le iscrizioni perché la palestra non poteva ospitare più gente. In quell’occasione raccogliemmo 4400 euro”. Arcugnano decise di dare un aiuto tangibile.

“Per questo -continua il sindaco, Paolo Pellizzari -decidemmo di fare quello che la gente chiedeva, cioè di non mettere i soldi nel mucchio delle raccolte fondi generiche, ma di acquistare qualcosa che servisse a quelle popolazioni. Contattammo quindi il Comune di Tolentino e chiedemmo cosa serviva. Abbiamo speso quei soldi, quindi, per acquistare 2 Lavagne Lim, che abbiamo donato alle loro scuole sabato scorso”.

Molte le persone che si sono attivate per dare il loro aiuto. “Abbiamo anche potuto fornire una nostra pasta”, dichiara Luigina Maran Carmucci, titolare di una gastronomia di Arcugnano. “Una pasta che per tipologia si avvicina molto a quella utilizzata per l’amatriciana. Abbiamo avuto buon riscontro del piatto e apprezzamento della serata. Molti commercianti si sono mossi come noi, con i loro prodotti”.