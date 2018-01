La dea bendata bacia Altavilla: 100mila euro al lotto giocandone tre

È probabilmente un residente di Altavilla il fortunato vincitere del concorso "10 e Lotto" del 20 gennaio. Alla tabaccheria Jolly di Giuseppe Guerrisi, in via Rossini qualcuno ha giocato tre euro vincendone 100mila. "Non sappiamo chi sia, crediamo un cliente occasionale: ha controllato la schedina al monitor e poi è andato a casa - spiega al titolare - l'importante è che qualcuno del posto vinca, siamo felici per lui".

È già la seconda vincita nel vicentino nel giro di una settimana. A Breganze, lo scorso venerdì, la dea bendata ha infatti baciato un altro giocatore che, sempre con tre euro, ha infilato la schedina vincente portandosi pure lui a casa 100mila euro.