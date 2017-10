Aim sosta, code agli sportelli: “Non riusciamo a pagare on line”

Quasi due ore per rinnovare l'abbonamento in contanti. Negli ultimi giorni lo sportello di Aim Sosta, in viale Fusinieri, risulta essere sovraffolato di persone che si sono recate di persona a pagare la quota per i parcheggi gialli e blu della città.

Secondo le testimonianze degli utenti il problema principali è che non sono riusciti a pagare al dovuto come facevano prima, comodamente da casa, attraverso il sistema di pagamento via internet. La piattoforma è nuova ed ha sostituito quella precedente.

"Ho seguito tutte le procedure, ma non riesco a pagare online, prima non era mai successo, quindi sono dovuta venire di persona"

A un'altra signora, lunediì mattina, è capitata una dissaventura peggiore: il sistema ha cancellato i suoi dati nel passaggio e quindi ha dovuto rifare da zero la procedura di iscrizione per l'abbonamento.