Ringraziamento all'autista del 5 Svt

Buongiorno, Vi scrivo perché vorrei ringraziare l'autista del bus urbano di Vicenza nr 5 che ieri, martedì 8 gennaio, era alla guida del bus nr 5 alle 18.45 circa in Piazza Castello, dove con incredibile coraggio e sangue freddo ha difeso me gli altri passeggeri da un ragazzo armato di coltello. Sono stati minuti interminabili di vero terrore, dove il ragazzo in evidente stato di alterazione, aggrediva verbalmente e fisicamente persone e bus.

L'autista è riuscito a non far entrare nel bus il ragazzo armato, scendendo dall'autobus e tenendolo a distanza, mettendo a rischio la propria incolumità dimostrando un grande senso civico e tanto coraggio. L'autista è poi riuscito a rientrare e chiudere le porte per ripartire.

Mi dispiace che in quel momento non sia riuscita a ringraziarlo personalmente ma ero realmente impietrita dalla paura. Ci tenevo ad informarvi dell'accaduto e spero che possiate far avere all'autista il mio sincero ringraziamento per avermi difeso da quel ragazzo pericoloso. Non voglio nemmeno immaginare cosa sarebbe potuto succedere se fosse riuscito a salire a bordo del bus.

Grazie ancora.

Cordiali saluti, Francesca G. Vicenza, 9 gennaio 2019