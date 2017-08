Strage di Barcellona: la testimonianza della tragedia

"Ho visto per la prima volta cos'è il terrore.Io sto bene. Siamo chiusi dentro una libreria. Sembra ci facciano uscire.La città è presidiata.Siamo stanchi e non posso attraversare Barcellona.Attentatore in giro.Polizia ovunque"

Con questo drammatico messaggio su twitter Marika Zorzi, freelance padovana ma legata anche alla città di Vicenza, testimone sui luoghi dell'attentato di giovedì a Barcellona, ha commentato su twitter i terribili momenti vissuti mentre si trovava vicino alle Ramblas.

La foto, pubblicata anche sulle pagine del Corriere, sta facendo il giro del web come simbolo del dolore per quello che è accaduto.