Addio alla mamma di Renzo Rosso

«Grazie per la vita. Grazie per un'educazione dei valori, dell'onestà, della lealtà, della positività. Grazie per la convinzione che le cose si possano sempre fare. Grazie per avermi insegnato ad amare e ad aiutare gli altri. Grazie per i nostri occhi azzurri. Grazie per tutto l'amore che hai dato. Ti amerò per sempre. Ciao mamma»

Fortunata Grigoletto si è spenta a Brugine a 97 anni.