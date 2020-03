19 marzo Festa del papà: origini e regali da fare

I tempi sono difficili, nessuno si sarebbe mai potuto aspettare di vivere l'arrivo della primavera chiuso in casa. La necessità di sconfiggere il coronavirus, però, ci ha unito in questa battaglia sanitaria e di civiltà. E quindi anche i piccoli momenti di festa devono essere vissuti con gioia e spensieratezza, così da portare un po' di sorrisi nelle nostre abitazioni. Quale migliore occasione, perciò, di festeggiare la festa del papà?

Quasi il 70% dei papà veneti gradirebbe ricevere dai propri figli una giornata da passare insieme. Ai bambini è stato chiesto: ma se tuo padre fosse un cibo, cosa sarebbe? Per 1 veneto su 2 sarebbe una bella pizza, per la sua capacità di salvare sempre ogni situazione, seguita dal 21% che lo vede come un piatto raffinato perché sa uscire con eleganza anche dai contesti peggiori. Terza piazza, con l’8% dei voti, hamburger e patatine perché abbonda sempre in simpatia. Infine, un 5% di veneti vede il proprio papà come sushi all you can eat perché starebbe con lui ore ed ore senza stancarsi mai.

Un sondaggio svela come i bimbi veneti vedono i loro padri

Ogni bambino ha sempre fantasticato sul lavoro del proprio papà. Il 39% dei bimbi veneti avrebbe voluto che il proprio papà fosse un super eroe, che con i suoi super poteri è in grado di salvare il mondo. Medaglia d’argento per un altro grande classico: il pompiere (20%), perché salire su quel camion è il sogno di ogni bimbo. Terzo gradino del podio per i più ironici: l’8% vorrebbe che il proprio padre fosse un mago per far sparire e riapparire la mamma quando la situazione si mette male.

Le frasi del papà Per quasi il 41% dei rispondenti al sondaggio, la frase che si sono sentiti dire più spesso dal proprio papà è stata “Io alla tua età...”. Al secondo posto, “Ti voglio bene” (15%). Chiude il podio “Se torni tardi, ti lascio fuori” (14%).

La letterina sotto il piatto

Da bambini, nella tradizione vicentina era in uso fare una letterina da mettere sotto il piatto e che il papà scopriva durante la cena, è una bella usanza da non perdere a cui potete accompagnare un regalo, anche piccolo. Se siete in cerca di un'idea per il vostro papà, a questo link ne trovate di innovative ed originali.

Origini storiche della festa

La festa del papà nasce nei primi decenni del 20° secolo, complementare alla festa della mamma per festeggiare i padri. La festa è celebrata in varie date in tutto il mondo, spesso è accompagnata dalla consegna di un regalo al proprio padre. Già nel 1871 la Chiesa Cattolica aveva proclamato San Giuseppe (festeggiato il 19 marzo) protettore dei padri di famiglia.

La data dei festeggiamenti varia da paese a paese. In alcuni stati di tradizione cattolica, la festa del papà viene festeggiata il giorno di San Giuseppe, il 19 marzo. Nei paesi che seguono la tradizione anglosassone, ossia molti nel continente americano, la festa si tiene la terza domenica di giugno; in altri paesi la data della festa del papà segue invece tradizioni locali. In alcuni stati la festa è associata ai padri nel loro ruolo nazionale, come in Russia, dove è celebrata come la 'Festa dei difensori della patria' e in Thailandia, dove coincide con il compleanno del defunto sovrano Rama IX, venerato come padre della nazione.

'Papà' o 'Babbo'?

Se ci si domanda quale delle due terminologie si è diffusa prima in Italia, la risposta si potrà trovare nella Divina Commedia. La parola 'babbo' è già presente nel 33° Canto dell'Inferno di Dante.. La presenza del termine nella Divina Commedia ampia la diffusione nell'Italiano volgare almeno dal 1300, mentre per trovare testimonianza scritta della parola 'papà' bisogna aspettare il 1500.

