Vicenza, emergenza scuola: licenziamento per 1000 docenti

Si è tenuto ieri a Vicenza l’incontro tra la Sen. Daniela Sbrollini (PD) e il candidato sindaco Otello Dalla Rosa con i rappresentanti ed i sindacati del mondo della scuola, in seguito alla sentenza del Consiglio di Stato che minaccia l’estromissione dalla graduatoria ad esaurimento per gli insegnanti magistrali abilitati. La nutrita delegazione di insegnanti era guidata da Carmelo Cassalia, segretario provinciale dell’ FLC – CGIL.

Sono circa mille i docenti vicentini - diplomati magistrali senza laurea e che non hanno superato concorsi - che tra meno di un mese saranno licenziati a causa della sentenza del Consiglio di Stato che lo scorso dicembre ha stabilito l'invalidità del diploma magistrale conseguito entro il 2001 per l'entrata in ruolo e per rimanere iscritti in graduatoria a esaurimento.

“Già la settimana scorsa, appena giunta la notizia, mi sono immediatamente messa in contatto con il Ministro dell’Istruzione Valeria Fedeli ed il mio capogruppo al Senato Sen. Marcucci, per chiedere un rapido intervento di Governo e Parlamento per risolvere la questione. Incontrare le insegnanti ed i rappresentanti sindacali mi ha fatto nuovamente riflettere su come questa sentenza stia mettendo in difficoltà l’intero sistema di reclutamento degli insegnanti nel nostro Paese - ha dichiarato Sbrollini - Queste persone hanno tutti i titoli per poter insegnare, non è solamente un discorso, seppur fondamentale, di tutela del posto di lavoro e di un diritto acquisito negli scorsi anni, è anche una questione di qualità e continuità didattica. La grande maggioranza degli insegnanti coinvolti dalla sentenza abbia già accumulato grande esperienza e competenze all’interno del mondo scolastico"



E il candidato sindaco PD Otello dalla Rosa ha aggiunto: “È importante che la continuità didattica e formativa delle bambine e dei bambini che frequentano le scuole d’infanzia e primarie non venga di colpo intaccata. Una scelta decisa dall’alto rischierebbe da un lato di allarmare inutilmente i genitori, e dall’altro di mettere in discussione per l’ennesima volta un sistema che ha invece bisogno di regole chiare e semplici". Successivamente la Sen. Daniela Sbrollini ha così concluso: “Continuerò a seguire questa vicenda e continuerò a lavorare in Parlamento perché al più presto si adotti una soluzione normativa urgente per risolvere la questione. Ribadisco che lo Stato non può negare a questi insegnanti abilitati il diritto di conservare il proprio posto di lavoro ed il proprio ruolo all’interno del mondo della scuola. Parlamento e Governo dovranno intervenire al più presto in questo senso.”