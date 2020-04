Asili nido comunali, iscrizioni esclusivamente via e mail

A seguito delle disposizioni per l'emergenza Coronavirus, non sarà più possibile la consegna della domanda a mano, ma si dovrà inoltrare ladocumentazione necessaria esclusivamente via e mail all’indirizzo asilinido@comune.vicenza.it entro le ore 12 del 15 aprile 2020.

Documenti necessari

Si dovrà allegare la scansione del certificato delle vaccinazioni (che i residenti nel Comune di Vicenza potranno richiedere al distretto sanitario di via Albinoni, i non residenti al proprio distretto sanitario di riferimento) e certificati medici necessari a seconda dei casi (disabilità del bambino;padre/madre in situazione di invalidità riconosciuta; disabilità di un altro figlio).

A chi è rivolto il servizio

Il servizio offerto dagli asili nido comunali è rivolto ai figli di famiglie residenti e non residenti nel territorio comunale di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni ed è possibile scegliere fino a due asili nido.

Pubblicazione graduatorie provvisorie

Le graduatorie provvisorie verranno pubblicate il 22 aprile sul sito del Comune di Vicenza alla pagina dedicata agli Asili Nido

https://www.comune.vicenza.it/ cittadino/scheda.php/50551, 46050

Graduatorie definitive

Le graduatorie diverranno definitive l'11 maggio. Da quel momento, ed entro i 20 giorni successivi, la famiglia dovrà inviare una mail all’indirizzoasilinido@comune.vicenza.it per l’accettazione del posto. In caso contrario l’iscrizione decadrà. Le domande pervenute oltre le12 del 15 aprile, saranno inserite in un’apposita graduatoria suppletiva.

Retta di frequenza

E’ prevista una retta di frequenza mensile calcolata sulla base dell’ISEE. Informazioni nella pagina Rette di frequenza Asili Nido Comunali al link https://www.comune.vicenza.it/ cittadino/scheda.php/42728, 59906. L’attestazione ISEE verrà richiesta successivamente dopo aver formalizzato l’accettazione del posto.

