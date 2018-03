Vicenza, scuola infanzia e nidi comunali: "In tre anni assumeremo 45 precari"

“La giunta comunale ha approvato oggi uno specifico indirizzo politico relativo alle stabilizzazioni del personale precario in attuazione della legge Madia che prevede la possibilità di utilizzare il budget per le assunzioni a tempo determinato per assunzioni a tempo indeterminato, nel caso di personale provvisto di particolari requisiti” – ha annunciato l’assessore allo semplificazione e innovazione Filippo Zanetti, ricordando che il Comune di Vicenza è il primo in Veneto e tra primi in Italia ad applicare questa normativa.

Per vedere stabilizzata la propria posizione, i lavoratori precari devono avere i seguenti requisiti: aver avuto un contratto a tempo determinato dopo il 28 agosto 2015 e aver maturato tre anni di servizio nel periodo dall’1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2017.

Sono 45 i lavoratori che nel Comune di Vicenza posseggono questi requisiti: 22 con profilo di addetti ai servizi scolastici, 20 con il profilo di insegnanti di di scuola dell’infanzia e 3 con profilo di educatore di asili nido.

“Prevediamo di stabilizzare tutte le 45 persone in tre anni, privilegiando, nel primo anno, l’ingresso degli insegnanti – ha detto l’assessore -. Ovviamente non si tratta degli unici precari in servizio nel Comune di Vicenza, ma sono tutti coloro che possono essere stabilizzati attraverso questa legge; in questo modo cerchiamo di sfruttare pienamente le possibilità offerte dalla normativa”.

Pertanto nel 2018 saranno assunte a tempo indeterminato 20 persone (12 insegnanti, 6 addetti ai servizi scolastici, 2 educatori), nel 2019 13 persone (8 addetti ai servizi scolastici, 4 insegnanti, 1 educatore), nel 2020 12 persone (8 addetti ai servizi scolastici e 4 insegnanti).

“La settimana prossima incontreremo i sindacati per poi procedere con la delibera, definendo così un’importante operazione che va incontro alla richiesta dei sindacati stessi e della scuola e risponde alle esigenze del personale precario” – ha concluso l’assessore Zanetti.