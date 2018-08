Tablet o pc: cosa scegliere in base alle proprie esigenze

Meglio comprare un tablet o un pc? Questo uno dei dubbi che più affliggono studenti e genitori quando arriva il momento di comprare un nuovo portatile: il primo è più leggero e facile da trasportare, il secondo però è più completo.

Se i tablet sono attualmente il punto più alto della tecnologia mobile, tuttavia non hanno la potenza di elaborazione di un computer portatile, anche se sufficiente per chi naviga sul web in modo rilassato, ad esempio per leggere notizie o consultare siti web. Il tablet è ideale per chi è appassionato di "giochi leggeri" o vuole guardare un film o la TV mentre è in viaggio.

Ma come scegliere un nuovo strumento tecnologico che possa accompagnarci e soddisfare le nostre esigenze? La risposta ovviamente dipende dalle esigenze di ognuno, ma possiamo prendere in considerazione alcune linee guida per capire quale sia la scelta migliore, partendo da una verità: il device giusto può fare la differenza sia per prendere appunti sia per studiare.

Pc o tablet, quale scegliere

Se un corso di studi prevede l’utilizzo di programmi di grafica, di progettazione o altro, è indispensabile avere un pc (Windows o Mac che sia) benché molti programmi abbiano una versione “App”, ma quasi sempre si tratta di applicazioni estremamente limitate.

Se i device verranno utilizzati per "semplici” testi da scrivere o appuntarsi, il pc forse è la soluzione ideale: la scrittura su tastiera risulta molto più veloce, benché esistano anche tastiere bluetooth per tablet sicuramente più veloci della tastiera software.

E i tabet? Certo sono più leggeri e trasportabili, più comodi per consultare pdf e slide anche in mobilità, risultano più comodi per leggere, evitano di stampare tonnellate di materiale e fanno risparmiare peso e spazio nello zaino... ma l’assenza di porte USB, la minor potenza, la mancanza di alcuni programmi e altre limitazioni, li rendono al massimo degli ottimi strumenti di supporto.

Poi ci sono i "convertibili", che coniugano i vantaggi dei tablet con quelli del pc e integrano un digitalizzatore che permette anche di scrivere agevolmente e in modo preciso con una penna.

Come scegliere il tablet o pc perfetto

Nella scelta tra pc e tablet va valutato anche l'aspetto economico: pur rimanendo tra i prodotti di fascia bassa, i computer portatili possono essere costosi. Occorre soppesare convenienza economica e funzionalità rispetto al prezzo. Ecco perché si deve stare attenti alle esigenze funzionali.

Un tablet potrebbe essere adatto per lavori occasionali di design, ricerca accademica o altre attività simili.

Se ti serve uno strumento per navigare su internet da casa con connessione Wi-Fi, inviare mail e guardare film in streaming, hai bisogno di un notebook con prestazioni medie. Senza troppe pretese ci si può accontentare di un tablet.

Se sei un amante dei videogiochi, invece, è meglio che ti orienti su un notebook gaming dalle prestazioni elevate, ovviamente il costo cresce.

Se sei un appassionato di intrattenimento, allora meglio scegliere un notebook entertainment , con schermi ad alta definizione, Full HD o 4K, per ammirare da vicino i dettagli delle tue serie TV e film preferiti.Se usi programmi di fotoritocco o di editing professionale, puoi scegliere un notebook con una scheda video dedicata e è una memoria RAM da almeno 8 GB.