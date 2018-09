Scuole, il messaggio del sindaco Rucco a studenti e personale alla vigilia

Il nuovo sindaco di Vicenza Francesco Rucco dà il suo primo saluto agli studenti che domani, mercoledì, varcheranno i cancelli di tutte le scuole della città, comprese le paritarie e le secondarie di secondo grado, per l’avvio dell’anno scolastico 2018-2019.

In alcune scuole il messaggio sarà peraltro portato di persona dallo stesso sindaco: tra le 9.45 e le 11.45 infatti sarà fra gli alunni di cinque istituti assieme all’assessore alla formazione Cristina Tolio, così da porgere un augurio di buon lavoro anche agli insegnanti, ai dirigenti scolastici, al personale Ata e ai volontari. Rucco e Tolio si recheranno infatti prima alla scuola secondaria di primo grado Ambrosoli (via Bellini 106), poi alla primaria Zecchetto (via Corelli 12), quindi all’asilo nido San Lazzaro (via Corelli 4), alla scuola dell’infanzia Rossini (via Rossini 44) e alla primaria Cabianca.

Il messaggio del sindaco Francesco Rucco: