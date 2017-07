Scegliere la scrivania giusta, modelli e colori

Le vacanze estive sono ormai solo un lontano ricordo: sta per iniziare la scuola e il ritorno tra i banchi deve essere assolutamente impeccabile. Dopo aver scelto il diario, aver acquistato i libri e pensato a come impegnare il tempo libero, c’è un particolare da non sottovalutare per affrontare il ritorno a scuola: la scelta della scrivania giusta. Già perché la scrivania sarà il tavolo di lavoro per i pomeriggi di studio e oltre ad essere funzionale deve essere anche adatta alle esigenze dei ragazzi così da non creare nessun tipo di problema. Il primo passo da fare è capire quanto spazio si ha a disposizione.

Scegliere una scrivania dalle giuste proporzioni

La scrivania dovrà essere proporzionata alla cameretta, quindi con una superficie non troppo ampia ma nemmeno stretta. Il bambino deve potersi muovere a proprio agio, sentire che su quello spazio c’è tutto quello di cui ha bisogno per fare i compiti e anche per distrarsi con gli oggetti che vorrà tenere a portata di mano. La soluzione ideale è ricreare il banco di scuola ma con gli accorgimenti necessari che lo facciano sentire protetto e al sicuro. Ad esempio, un angolo studio di tutto rispetto potrebbe essere composto così: una scrivania e nella parte superiore della parete che si ha dinanzi installare delle mensole su cui riporre i libri. Di fianco alla scrivania anche dei cassetti dove riporre quaderni e astucci. In questo modo il bambino avrà il “suo mondo” a disposizione.

Quali colori scegliere per la scrivania?

Nella scelta della scrivania è preferibile acquistare colori accesi ma non sgargianti: il bambino deve trascorrere seduto qui alcune ore e i colori troppo forti potrebbero annoiarlo. Tinte pastello e colori particolarmente vicini al legno sono da preferire.