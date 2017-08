Regione Veneto: Buono-libri per famiglie con meno reddito anche per il 2018

La Giunta regionale del Veneto, su proposta dell’assessore alla Scuola, conferma anche per il nuovo anno scolastico 2017-18 il buono-libri per gli alunni meno abbienti. Vi potranno concorrere gli alunni della scuola dell’obbligo e della secondaria superiore (compresi i frequentanti i corsi triennali e quadriennali di formazione professionale) con un Isee familiare non superiore ai 18 mila euro.

In via prioritaria il buono-libri verrà assegnato ai richiedenti di ‘prima fascia’. con indicatore di reddito familiare equivalente che non superi i 10.632,94 euro. Nel caso in cui i fondi (ammonta a 5 milioni di euro lo stanziamento previsto) non risultassero tutti impegnati, le risorse residue saranno assegnati anche ai richiedenti della seconda fascia.

Il buono regionale coprirà le spese di acquisto di libri di testo, elaborati come dispense e ricerche, audiolibri per i non vedenti, ausilii per la didattica. Potrà coprire anche le spese per acquisto di computer, tablet, lettori di libri digitali, assicurando un contributo sino a 100 euro. “Il buono-libri è una delle misure, come il buono-scuola o i contributi per il trasporto scolastico, con cui la Regione Veneto assicura il diritto allo studio ai ragazzi delle famiglie con minori capacità reddituali – osserva l’assessore alla scuola – sia che frequentino la scuola pubblica, sia quella paritaria o privata”.

Le domande per il buono-libri vanno presentate al Comune di residenza a partire dal 16 settembre e sino al 16 ottobre. Spetterà poi al Comune verificare le richieste e inoltrarle alla Regione veneto