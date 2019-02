Corso di esorcismo scomparso dalla piattaforma del Miur

E come per magia, è il caso di dirlo, il “Corso su esorcismo e preghiera di liberazione" è scomparso dalla piattaforma ministeriale S.O.F.I.A., a poco più di 24 ore della denuncia di Nicola Fratoianni,di Liberi e Uguali nonché segretario nazionale di Sinistra Italiana, che ha anche annunciato un’interrogazione parlamentare in merito al caso.

Dopo che il Miur aveva tenuto a precisare che ad organizzare il corso era stato “un ente esterno”, l’ateneo pontificio Regina Apostolorum ha reso noto che non è dedicato ad insegnanti di scuola di primo e secondo grado pertanto è stato rimosso dal portale di Sofia”, la piattaforma di formazione per professori. L’ateneo precisa anche che il corso si terrà regolarmente dal 6 all’11 maggio presso la sede dell’università pontificia.

Resta un alone di mistero sul motivo per cui la proposta formativa fosse finita sul sito ministeriale.