Concorso raffigura il cavallo – prima edizione

CONCORSO NAZIONALE RAFFIGURA IL CAVALLO 1° EDIZIONE 3 ottobre – 20 dicembre 2017 Il concorso più divertente dell’anno per tutti i residenti in Italia e senza limiti di età! Il tema è Raffigura il Cavallo con la massima libertà tecnica e creativa. Quindi dai il più grande, libero e galoppante sfogo alla tua creatività, anche con opere tridimensionali! In palio premi straordinariamente cavallosi per gli Autori e per il loro Corpo Insegnante.

MA NON E’ TUTTO! Tutte le Opere saranno pubblicate su Facebook per essere votate e le prime 10 classificate stabilite dalle due Giurie saranno pubblicate sul Libro Ufficiale dell’Evento distribuito in tutto il mondo! Per partecipare: http://bit.ly/2ykDqeZ Ed in bocca al... cavallo! La nostra associazione, senza scopo di lucro, né cavalli né interessi nel cavallo, vive di iniziative come questa per far conoscere questo straordinario animale ai più piccoli. Grazie per quello che vorrà fare per noi e per i cavalli. Per ogni informazione: r.ranghini@passionecavallo.it