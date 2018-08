Calendario scolastico veneto 2018/19: ponti e vacanze

il nuovo calendario scolastico per l’anno 2018/2019.

La Regione del Veneto ripropone a tutte le scuole del territorio la terza edizione delle “Giornate dello sport”, dal 7 al 9 marzo 2019.



Il calendario prevede:



Scuole del primo e del secondo ciclo d’istruzione



Inizio attività didattica: 12 settembre 2018

Fine attività didattica: 8 giugno 2019



Festività obbligatorie:



■ tutte le domeniche

■ il 1° novembre, festa di tutti i Santi

■ l’8 dicembre, Immacolata Concezione

■ il 25 dicembre, Natale

■ il 26 dicembre, Santo Stefano

■ il 1° gennaio, Capodanno

■ il 6 gennaio, Epifania

■ il lunedì dopo Pasqua

■ il 25 aprile, anniversario della Liberazione

■ il 1° maggio, festa del Lavoro

■ il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica

■ la festa del Santo Patrono



Sospensione obbligatoria delle lezioni



■ 2 e 3 novembre 2018 (ponte della solennità di tutti i Santi)

■ dal 24 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019 (vacanze natalizie)

■ dal 4 al 6 marzo 2019 (carnevale e mercoledì delle Ceneri)

■ dal 18 al 25 aprile 2019 (vacanze pasquali e ponte del 25 aprile)



Scuole dell’Infanzia



Inizio attività didattica: 12 settembre 2018

Fine attività didattica: 28 giugno 2019

Festività obbligatorie: come per le Scuole del primo e del secondo ciclo

Vacanze scolastiche: come per le Scuole del primo e del secondo ciclo