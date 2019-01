Alternanza scuola lavoro all’Istituto Rossi per il futuro dei giovani studenti

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VicenzaToday

In co‐progettazione con Confapi, Apindustria Servizi e con le aziende aderenti, MAW promuove un percorso di alternanza e orientamento rivolto agli studenti dell’Istituto Rossi di Vicenza che prevede uno stage della durata totale di 80 ore (40 durante la quarta e 40 in quinta) durante il quale gli studenti avranno modo di conoscere i vari reparti di cui si compone una realtà produttiva; osservare un tutor aziendale nello svolgimento della sua attività lavorativa e apprendere sul campo un primo livello di competenze.

“Il progetto è giunto alla fase dei colloqui individuali con i ragazzi per selezionare i più interessati a partecipare” spiega Paolo Bellotto. Il progetto nasce per dare ai giovani gli strumenti per ricercare in modo attivo il loro lavoro, favorirne l’orientamento per valorizzare le vocazioni personali, gli interessi e le attitudini tecniche e facilitare un dialogo diretto delle istituzioni scolastiche con i soggetti rappresentativi delle filiere produttive di riferimento.

“Grazie a questo percorso, che consente agli studenti di sperimentare direttamente sul campo un primo livello di abilità e capacità oggi richieste dalle aziende, aiutiamo, da un lato, le aziende a conoscere l’offerta formativa dell’Istituto e, dall’altro, la scuola a comprendere i bisogni delle imprese locali” conclude Paolo Bellotto. A fine percorso è prevista una cerimonia di chiusura con la consegna degli attestati di partecipazione.

“Negli ultimi due anni, grazie a questo progetto, MAW ha messo in comunicazione oltre 20 aziende con 15 istituti del Friuli e del Veneto, per un totale di oltre 200 studenti coinvolti, 60 dei quali lavorano già con un percorso professionale chiaro e delineato presso aziende clienti di MAW – dichiara Paolo Bellotto, responsabile Nordest di MAW – Per il 2019, Young People At Work vede impegnati gli studenti di 12 istituti tra Veneto e Friuli”.