West Nile, 197 casi e 14 decessi: infezione in calo

La Direzione Prevenzione dell’Area Sanità e Sociale della Regione Veneto ha diffuso oggi il decimo bollettino di Sorveglianza sulle Arbovirosi, che contiene uno specifico focus West Nile. I casi di febbre del Nilo ufficialmente confermati sono stati complessivamente 197, contro i 189 della scorsa settimana. Di questi, 139 sono casi con sintomatologia leggera, 58 quelli nella più grave forma neuroinvasiva.

Dall’inizio del fenomeno i decessi sono saliti da 13 a14: è infatti stato confermato in settimana il decesso di una persona con gravi patologie pregresse. I tecnici della Regione hanno anche stimato i casi probabili, ma non ancora confermati, che sono 105. Lo rende noto l’Assessore regionale alla Sanità, Luca Coletto, che segue costantemente l’evolversi dei contagi in contatto con i tecnici regionali.