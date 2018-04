Vicenza, nuovo punto prelievi al Centro di medicina

Ad un anno di distanza dal suo insediamento in via Quasimodo 55, a due passi dal quartiere dello sport, il Centro di medicina Vicenza si arricchisce di un nuovo servizio, quello di punto prelievi e analisi di laboratorio.

Presso la sede, che ha come direttore sanitario il dottor Mario Todeschini, è possibile effettuare esami anche senza appuntamento nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 7.30 alle 9.30, senza prescrizione medica.

Il punto prelievi fa parte della rete di Laboratori del Gruppo Centro di medicina, che processa ogni anno oltre 700 mila esami.

I laboratori analisi eseguono esami chimico-clinici, ematologici, immunometrici, microbiologici, di biologia molecolare sul sangue e su altri liquidi biologici, inoltre effettuano test per le allergie, le intolleranze alimentari e patologie autoimmuni.

Referente per tutta l'attività diagnostica è il dott. Ferruccio Mazzanti, medico chirurgo specializzato in Biologia Clinica, già direttore del laboratorio Analisi di Oderzo, con il quale collabora una equipe di biologi e di biologi-clinici.

Tra le altre novità, è stato potenziato di recente il Poliambulatorio, dove esercitano 54 medici specialisti in oltre 20 specialità, con la dotazione presso il Servizio di Ginecologia ed Ostetricia di nuovi ecografi 3D, fondamentali nella diagnosi precoce delle anomalie del feto fin dal primo trimestre di gravidanza, di malattie toraciche, cardiache e del sistema cardiovascolare.

Inoltre, è stato potenziato il Servizio di Oculistica, con la nuova diagnostica, in particolare con la dotazione dell'OCT (Tomografia corneale computerizzata), che consente la diagnosi di numerose patologie corneali e retiniche come la degenerazione maculare senile, la retinopatia diabetica ed il glaucoma, e con le nuove apparecchiature, in particolare con lo yag laser per trattare ambulatorialmente ed in anestesia locale la cataratta secondaria (capsulotomia) e prevenire l'attacco acuto di glaucoma (iridotomia).

________________

Il ritiro dei referti è possibile di persona, delegando un terzo, o scaricandoli dal sito www.centrodimedicina.com

Per informazioni è possibile contattare il Centro di medicina Vicenza, dal lunedì al venerdì, dalle 09.00-19.00, Tel. 0444 282626 o via e-mail vicenza@centrodimedicina.com