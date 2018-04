Vicenza, piccoli pazienti più sicuri al San Bortolo: attiva la “stanza di isolamento”

Più sicurezza, ma anche un confort superiore e una maggiore sensazione di “normalità”, che quando un bambino deve affrontare una lunga e grave malattia rappresenta anch’essa una “medicina” incredibilmente importante. Sono questi i benefici, davvero rilevanti, della nuova “stanza di isolamento” della Pediatria dell’Ospedale San Bortolo, inaugurata venerdì e frutto di un investimento complessivo di oltre 100 mila euro, finanziati per circa 60 mila euro grazie ad una donazione di Team For Children Vicenza Onlus, con un contributo determinante del Gruppo Mastrotto e dei Rotaract Club del Triveneto.

Come funziona

L’accesso alla stanza avviene attraverso una zona filtro, mentre al suo interno è attivo un sofisticato sistema di ventilazione che può lavorare sia a “pressione positiva” sia a “pressione negativa”.

Nel primo caso, che tipicamente trova applicazione quando al suo interno si trovano pazienti immunodepressi, la pressione dell’aria impedisce ai microorganismi di entrare all’interno della stanza, riducendo così drasticamente i pericoli - per i pazienti al suo interno - di contagio dal mondo esterno.

Nel caso invece di soggetti con malattie infettive, il sistema può invece lavorare al contrario, producendo una pressione opposta e dunque trattenendo i virus così da impedire che essi si diffondano nell’ambiente al di fuori dalla stanza.

In questo modo la “stanza di isolamento” rappresenta una dotazione di particolare importanza per il trattamento da una parte dei pazienti oncologici pediatrici, che come noto durante i cicli di chemioterapia vedono le proprie difese immunitarie ridursi drasticamente, dall’altra per i bambini con malattie infettive: nell’ultimo anno la Pediatria dell’ospedale di Vicenza ha ospitato bambini con sospetta tubercolosi, ma anche casi delicati di varicella e morbillo.

I benefici per i pazienti della Pediatria